Azerbaycan Savunma Bakanı Tahran yolunda

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu ülkenin savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin resmi daveti üzerine bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Bakü'yü Tahran’a doğru terkettiği belirtildi.

Açıklamada Hasanov’un İranlı yetkililerle bir araya gelirken birkaç etkinliğe katılacağı bildirildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade de Cumartesi günü İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğini görüşmüştü.