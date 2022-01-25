  1. Azerbaycan
25 Oca 2022 17:09

Azerbaycan Savunma Bakanı Tahran yolunda

Azerbaycan Savunma Bakanı Tahran yolunda

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin resmi daveti üzerine bugün Bakü'yü Tahran'a doğru terketti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu ülkenin savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin resmi daveti üzerine bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Bakü'yü Tahran’a doğru terkettiği belirtildi.

Açıklamada Hasanov’un İranlı yetkililerle bir araya gelirken birkaç etkinliğe katılacağı bildirildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade de Cumartesi günü İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğini görüşmüştü.

News Code 1900061
https://tr.mehrnews.com/news/1900061/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler