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6 Eki 2021 08:49

Türk-Yunan görüşmelerinin 63.turu bugün başlıyor

Türk-Yunan görüşmelerinin 63.turu bugün başlıyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 63'üncü tur istişari görüşmeler bugün Ankara'da yapılacak. Görüşmelerde iki ülke arasındaki tüm sorunlar masaya yatırılacak.

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı görüşmelerde Ege ve Akdeniz'deki sorunlara çözüm aranacak.

Taraflar iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ilk olarak 12 Mart 2002'de Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmeler 5 yılın ardından 25 Ocak'ta yeniden başlamıştı

Görüşmeler 2016'ya kadar devam etti. Ancak Yunanistan'ın tutumundan dolayı görüşmelere 5 yıl ara verildi.

Türkiye'nin daveti ile görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yeniden başladı.

İki ülke arasındaki istişari görüşmeler son olarak mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897687
https://tr.mehrnews.com/news/1897687/

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