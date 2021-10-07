Rusya'dan Taliban'a Moskova daveti

Rusya, 20 Ekim'de Afganistan hakkında uluslararası bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, toplantıya Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın temsilcilerinin de davet edileceğini söyledi. Kabulov, planlanan toplantı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan, Putin'in bugün Afganistan'ın komşusu Tacikistan'ın Devlet Başkanı İmamali Rahman'la da bir görüşme yaptığı açıklandı. İki liderin, Afganistan'a dair güvenlik durumunu ele aldığı belirtildi. Moskova'nın, Afganistan'daki potansiyel kaosun başta Tacikistan olmak üzere bölgeye sıçramasından endişe ettiği biliniyor.

Rusya geçtiğimiz mart ayında da Afganistan üzerine bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapmıştı. Bu konferansta, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan, bir barış anlaşması çağrısında bulunmuştu. O dönemde henüz yönetimi ele geçirmemiş olan Taliban'a da ilkbahar ve yaz aylarında saldırı düzenlememe çağrısında bulunulmuştu. O tarihten bu yana ABD 20 yıllık işgaline son verip ülkedeki askerlerini çekerken, Taliban da kısa sürede Kabil yönetimini ele geçirmişti.

Kaynak: Haberglobal