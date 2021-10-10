Hizbullah Hareketi'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Lübnan Hizbullah Hareketi, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir bildiri yayınladı.

Bildiride “Hizbullah olarak bu terör eyleminde birçok kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyor, terör örgütü IŞİD'in tüm semavi dinler ve insan haklarıyla çatışan eylemini en sert şekilde kınıyoruz” ifadesi kullanıldı.

İslam dünyasındaki tüm dini kurumları ve yetkilileri bu tekfirci gruplara karşı kararlı bir tavır almaya çağıran Hizbullah'ın bildirisinde, “Afganistan'daki yetkilileri katilleri cezalandırmaya ve böyle bir felaketin tekrarlanmasını önlemek için daha ağır tedbirler almaya çağırıyoruz.” denildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Hanabad bölgesinde Şiilere ait bir camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.