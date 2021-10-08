İran, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipzade, saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Hatipzade, terör eylemini şiddetle kınadı.

Bugün cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade ederek, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatıldı.