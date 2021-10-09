Afganistan’daki cami saldırısının failleri cezalandırılmalıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir camide düzenlenen ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan dolayı bir taziye mesaj yayınlandı.

Ayetullah Hamanei, mesajında şunları kaydetti: "Kunduz vilayetinin Hanabad bölgesindeki bir camide meydana gelen ve çok sayıda mümin ibadetçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu acı olay bizleri derinden üzdü. Komşu ve kardeş ülke Afganistan yetkililerinden bu büyük cinayetin hunhar faillerini cezalandırmaları ve bu tür faciaların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaları kesinlikle beklenmektedir. Cenab-ı Hakk'tan bu olayın şehitlerine rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz."

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Hanabad bölgesinde Şiilere ait bir camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.