Afganistan'da terör saldırısından etkilenenlere yardım etmeye hazırız

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi yayınladığı bir mesajda, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, bu olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı’nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Bu olayı kınayarak olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diliyorum. Uluslararası kuruluşları ve Afganistan hükümetini bu konuyla ilgilenmeye ve bu insanlık dışı eylemin kurbanlarının durumunu ele almaya çağırıyorum.

İran Sağlık Bakanlığı gerekirse Kızılay ve diğer kurumlarla birlikte olaydan etkilenenlere yardım etmeye hazırdır.”