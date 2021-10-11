Ayetullah Hamanei, milli güreşçileri tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Ayetullah Hamane'nin kaleme aldığı tebrik mesajında, "Başta gençler olmak üzere herkese büyük mutluluk yaşatan ülkenin pehlivanlarını ve teknik direktörünü tebrik eder ve başarılar dilerim." ifadesine yer verildi.

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, şampiyonada 4 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

İran, 146 puanla takım sıralamasında dünya ikincisi oldu. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti takımları sırasıyla 152 ve 107 puanla birinci ve üçüncü oldu.