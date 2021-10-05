Ayetullah Hamanei, milli güreşçilere teşekkür etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda İran’a madalya getiren milli sporculara teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei'nin mesajda, "Pehlivanlarımızın gururlu galibiyeti başta ülke gençleri olmak üzere herkesi sevindirdi. Onlara içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.

Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında dün akşam düzenlenen 92 kilo serbest stil final mücadelesinde Rus rakibi Magomed Kurbanov’u 8-4 yenen İranlı milli güreşçi Kamran Kasımpur altın madalya sahibi oldu. Şampiyonada İran’ı büyük bir başarıyla temsil eden Ali Rıza Sarlak, Muhammed Nohodi ve Emir Muhammed Yazdani ise gümüş madalyaya uzandı.

Önceki karşılaşmalarda Hasan Yazdani ve Emir Hüseyin Zare altın madalya kazanmıştı.