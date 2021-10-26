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26 Eki 2021 12:41

Taliban, Ayetullah Hamanei'nin İslami birlik mesajını olumlu karşıladı

Taliban, Ayetullah Hamanei'nin İslami birlik mesajını olumlu karşıladı

Taliban Sözcüsü Muhammed Naim Naimi, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İslami birlik ile ilgili yaptığı konuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Taliban Sözcüsü Muhammed Naim Naimi sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Taliban'ın İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin "Şii- Sünni birliği" ile ilgili yaptığı konuşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. 

Muhammed Naim Naimi'nin paylaşımında, "İslam Emirliği olarak Afganistan'daki Şii ve Sünnilere birlik çağrısı yapan İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan halkı birlik oluşturarak komploları çökertecektir." ifadelerine yer verildi.

Taliban, Ayetullah Hamanei'nin İslami birlik mesajını olumlu karşıladı

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, pazar günü 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı konuklarına hitaben yaptığı konuşmada Afganistan'daki terör saldırılarına değinerek, mezhepler arası birliğe vurgu yapmıştı.

News Code 1898128
https://tr.mehrnews.com/news/1898128/

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