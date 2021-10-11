İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde İran Grekoromen Güreş Milli Takımı iki altın madalya kazandı.

Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden İranlı milli sporcu Muhammed Rıza Gerayli, final maçında Rus Nazir Abdullayev’i 5-2 yenerek altın madalyaya uzandı.

Grekoromen stil 63 kiloda ise mindere çıkan İran’ı temsil eden Meysam Delhani Gürcü rakibi Leri Abuladze’yi 5-4 mağlup ederek altın madalya sahibi oldu.

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, şampiyonada 4 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

İran, 146 puanla takım sıralamasında dünya ikincisi oldu. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti takımları sırasıyla 152 ve 107 puanla birinci ve üçüncü oldu.