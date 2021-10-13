İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 194 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 298 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 275'e vaka sayısı ise 5 milyon 742 bin 83'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 26'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 264 bin 775'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.