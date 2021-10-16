  1. Toplum
16 Eki 2021 15:03

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 515 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 876'ya vaka sayısı ise 5 milyon 773 bin 419'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 840'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 309 bin 992'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1897917
https://tr.mehrnews.com/news/1897917/

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