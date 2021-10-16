İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 515 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 876'ya vaka sayısı ise 5 milyon 773 bin 419'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 840'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 309 bin 992'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.