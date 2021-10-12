İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 391 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 81'e vaka sayısı ise 5 milyon 729 bin 785'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 124'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 249 bin 956'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.