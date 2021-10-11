İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 868'e vaka sayısı ise 5 milyon 716 bin 394'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 218'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 234 bin 10'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, bugüne kadar ülkede toplam 65 milyon 667 bin 467 doz aşı yapıldığını duyurdu.