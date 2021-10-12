Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybında yeni rekor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 973 artarak 218 bin 345’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 70, St. Petersburg’da 62, Sverdlovsk bölgesinde 44 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 28 bin 190 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 832 bin 964’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 20 bin 706 artarak 6 milyon 894 bin 285’e ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre bölgede hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlere çalışanların en az yüzde 80’inin aşılanması zorunluluğu getirildi. Çalışanların 10 Kasım’a kadar ilk doz, 10 Aralık’a kadar da ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları gerekiyor.