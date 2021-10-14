Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı

2020'de 200'den fazla kişinin öldüğü ve 6 binden fazla kişinin de yaralandığı Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto etmek için toplananların yakınında ateş açıldı.

AA'ya göre, olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

Beyrut'ta patlama sesleri

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlerin yakınında ateş açıldı. Kentte patlama sesi de duyuldu.

Bir grup Lübnan vatandaşı Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.