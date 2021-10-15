İran'dan Lübnan'daki silahlı saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz yıl meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı protesto edenlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıya tepki göstererek, “İran, Lübnan'da istikrar ve barışın korunmasının önemine vurgu yaparken, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Lübnan halkı, hükümeti ve ordusunun bu ülkenin direnişinin yanı sıra birlik ve beraberliğiyle her zaman olduğu gibi Siyonist Rejim’den kaynaklanan ve bu rejim tarafından tasarlanarak uygulanan fitne ve komploların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz” dedi.

Lübnan liman patlamasının ardından yürütülen soruşturmayı barışçıl bir şekilde protesto eden masum Lübnan halkına ateş açılmasını kınayan Hatipzade, “Lübnan hükümeti ve yetkililerinin bu tür cinayetlerin faillerini ve bu ülkenin halkı arasında fitne çıkaranları tutuklamak için derhal harekete geçmesi gerekiyor” ifadesinde bulundu.

Hatipzade, Lübnan halkı, hükümeti ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dilerken yaralanlar için de acil şifalar diledi.