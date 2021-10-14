  1. Azerbaycan
14 Eki 2021 18:01

Erdoğan 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek

Erdoğan 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Karabağ zaferinin 1. yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan'a gitmeyi planlıyor.

Haber Fox'un aktadığı habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek.

Erdoğan'ın gezi sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'yı ziyaret edeceği belirtildi.

News Code 1897885
https://tr.mehrnews.com/news/1897885/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler