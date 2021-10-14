Haber Fox'un aktadığı habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek.
Erdoğan'ın gezi sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Karabağ zaferinin 1. yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan'a gitmeyi planlıyor.
Haber Fox'un aktadığı habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek.
Erdoğan'ın gezi sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'yı ziyaret edeceği belirtildi.
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