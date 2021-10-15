Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı

Geçtiğimiz hafta Cuma Namazı saatinde camiye yapılan kanlı saldırının ardından Afganistan yeni bir bombalı saldırı haberi ile sarsıldı.

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Çok sayıda ölü ve yaralı

Saldırı sonucu, 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 53'ünün yaralandığı bilgisi verildi.

Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.