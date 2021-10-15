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15 Eki 2021 12:50

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta Cuma Namazı saatinde camiye yapılan kanlı saldırının ardından Afganistan yeni bir bombalı saldırı haberi ile sarsıldı.

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı

Çok sayıda ölü ve yaralı

Saldırı sonucu, 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 53'ünün yaralandığı bilgisi verildi.

Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

News Code 1897892
https://tr.mehrnews.com/news/1897892/

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