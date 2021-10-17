Azerbaycan, Suriye'deki teröristlere silah mı taşıyor?

2017 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bulgaristan Büyükelçiliği'ne siber saldırı gerçekleştiren Anonymous hacker grubu tarafından ifşa edilen bilgiler, Bakü hükümetinin Suriye'deki terörist gruplara gizli ve diplomatik uçuşlar adı altında silah gönderildiğine dair gerçekleri ortaya çıkardı.

Ortaya çıkarılan deliller Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçiliği arasında gerçekleştirilen yazışmaları ve bunun yanı sıra bu silahların getirilmesine dair diplomatik izinleri ve silah anlaşmalarını kapsıyor.

Yayınlanan bilgilere göre, Azerbaycan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve BAE'nin Doğu Avrupa'daki ülkelere sipariş ettiği ağır silahları Silk Way Hava Yolları şirketi vasıtasıyla Irak ve Suriye'de, başta IŞİD olmak üzere silahlı terörist gruplara gönderiyor.

İfşa edilen bilgilerin tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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