Azerbaycan'da din alimlerine yönelik baskılar arttı

İran’ın Siyonist Rejim’in Azerbaycan’daki varlığını eleştirmesinin ardından Bükü yönetimi ülkedeki ilahiyatçılar ve din alimlerine yönelik baskılarını artırdı. Bu doğrultuda Bakü polisi, Vahdet Haftası kutlamalarına denk gelen önceki akşam, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önde gelen din adamlarından Hacı İlkar İbrahimoğlu'nun evinde yasadışı arama yaptıktan sonra onu gözaltına aldı.

İbrahimoğlu tutuklanmadan önce bir video mesajı yayınlayarak, Azerbaycan’daki dindar kesim başta olmak üzere halkı sakin olmaya ve İslam düşmanlarının herhangi bir sabotaj ve komplo tuzağına düşmemeye çağırdı.

Hacı İlkar İbrahimoğlu, yaptığı paylaşımda İslam düşmanlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki emellerine ulaşmayacaklarını söyledi. Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılan Azerbaycan Cumhuriyeti Cuma Topluluğu Lideri Hüccetu'l-İslam Hacı İlkar İbrahimoğlu, insanlara hitaben cep telefonu ile ilgili karşılaştığı erişim sorunu nedeniyle, sosyal paylaşım ağları üzerinden kendisi ile iletişime geçmemelerini istedi.

Hacı İlkar İbrahimoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Şeyh Serdar Hacı Hasanlı, Şeyh Celal Şefiyev ve Şeyh Kadir Muhammedov adında üç Azerbaycanlı din alimi Bakü hükümeti güçleri tarafından bilinmeyen suçlamalarla tutuklandı.

Tutuklanmasından saatler sonra, sosyal medyayı kullanmaması şartıyla serbest bırakılan Şeyh Celal Şefiyev, "Tek suçumuz İran İslam Cumhuriyeti'nde din eğitimi almak. Büyük ihtimalle birkaç gün cep telefonlarına ve sosyal ağlara erişmem mümkün olmayacak." dedi.

Şeyh Serdar Hacı Hasanlı ve Temkin Caferov ile Ali Musayev’in halen Azerbaycan Cumhuriyeti Güvenlik Servisi'nin gözetiminde tutuluyor.

Şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaklaşık 200 aktivist ve din alimi tutuklunun Bakü hükümet cezaevlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Şii medya kuruluşlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla gözaltına alınan Temkin Jaferov, “Maide.az” web sitesinin bir çalışanıdır.

Daha önce Bakü hükümetinin Siyonist danışmanı Arye Gut, Azerbaycan’daki mümin kesimi İran’ın “işbirlikçisi” olarak nitelendirmişti.

