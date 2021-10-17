İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yemen Büyükelçisi ile görüştü

Taraflar, Yemen’deki son saha, siyasi ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede bu ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptılar.

Yemen halkının sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, siyasi çözüm ve ateşkes sağlamakla bu ülkedeki zalimce kuşatmanın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haci, herhangi bir siyasi çözümün dış müdahale olmaksızın ve Yemen halkının iradesine dayalı olması gerektiğini vurguladı.