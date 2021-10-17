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17 Eki 2021 15:16

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yemen Büyükelçisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yemen Büyükelçisi ile görüştü

İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, Yemen’in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed el-Deylemi ile görüştü.

Taraflar, Yemen’deki son saha, siyasi ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede bu ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptılar.

Yemen halkının sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, siyasi çözüm ve ateşkes sağlamakla bu ülkedeki zalimce kuşatmanın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haci, herhangi bir siyasi çözümün dış müdahale olmaksızın ve Yemen halkının iradesine dayalı olması gerektiğini vurguladı.

News Code 1897938
https://tr.mehrnews.com/news/1897938/

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