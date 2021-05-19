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19 May 2021 17:55

İran’ın Yemen diplomasisi sürüyor

İran’ın Yemen diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin dışişleri bakan yardımcısı Hüseyin el-Ezzi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, video konferans aracılığıya Yemen'deki Sana'a merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin dışişleri bakan yardımcısı Hüseyin el-Ezzi ile görüştü.

Yemen’deki son durumun ele alındığı görüşmede, Safir tanker gemisi meselesi ve ülkede barışın sağlanmasına ilişkin konuların üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Haci, İran’ın Yemen barış süreci ile ilgli tutumunu, Hüseyin el-Ezzi’ye aktararak, Yemen kuşatmasının kaldırılması, müzakere sürecinin hızlandırılması ve Safir gemisi krizinin çözülmesi çağrısında bulundu.

İki taraf ayrıca, barış görüşmelerine yardımcı olmak için karşılıklı görüşmeler ile işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.
 

News Code 1894496
https://tr.mehrnews.com/news/1894496/

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