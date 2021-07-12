İran ve İsveç arasında Yemen krizinin son bulması için görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, bugün Tahran'da İsveç'in Yemen Temsilcisi Peter Semenbi ile görüştü.

Yemen krizinin çözülmesine yardımcı olmak için İran ve İsveç arasındaki ortak işbirliği konusunun masaya yatırıldığı görüşmede ülkedeki insani felaketi en kısa sürede sona erdirmenin yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in Yemen Temsilcisi'nin bölgeye gerçekleştirdiği son istişare görüşmeleri ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına yönelik kuşatmayı kaldırma, ateşkes ve barış süreci tesis etme ve Safir tankerinden petrol sızıntısı riskini ortadan kaldırma yönündeki çabaları ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci geçtiğimiz Mayıs ayında da Peter Semenbi ile bir araya gelmişti.