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16 Oca 2022 12:33

Emir Abdullahiyan BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Emir Abdullahiyan BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İranlı yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Geir Pedersen ayrıca dün Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Haci ile bir araya gelmişti.

Emir Abdulahiyan ve Pedersen daha önce ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı sırasında bir araya gelerek Suriye meselesini görüşmüştü.

News Code 1899870
https://tr.mehrnews.com/news/1899870/

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