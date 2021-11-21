İran ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliği artacak

Bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ovci, “Azerbaycan heyetiyle yapıcı bir görüşme yapıldı ve iyi anlaşmalara varıldı” dedi.

İran'ın devasa petrol ve gaz rezervlerine değinen Ovci, Azerbaycan’ın da petrol ve gaz sektöründe iyi bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin bu kapasitelere dayanarak iyi bir işbirliği yapabileceğini söyledi.

Bugünkü görüşmelerde komşu ülkelerin özellikle Türkmenistan gazının swap (takas) yöntemiyle Azerbaycan’a ihacatı konusunda mutabık kaldındığını aktaran Ovci, “Nahçıvan ile enerji işbirliği konusunda iyi bir anlaşmaya varıldı.” ifadesini kullandı.

İki ülkenin uzman heyetlerinin Hazar Denizi'nde petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunun ele alındığını dile getiren Ovci, “Bu konuda ilk görüşmeler yapıldı ve iki ülkeden uzman heyetler görüşüyorlar” diye kaydetti.

Bakan Ovci ayrıca, önümüzdeki haftalarda Azerbaycan'la petrol, gaz ve Hazar Denizi'nde petrol sahalarının geliştirilmesi alanında mutabakat zaptı imzalanacığını bildirdi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise, İran ile Azebaycan’ın iki dost ve komşu ülke olarak tarihi bağları olduğunu söyledi.

Mustafayev, İran ile Azerbaycan arasında başta enerji olmak üzere tüm alanda başarılı bir işbirliği olduğunu belirterek, “İran ile Azerbaycan arasında petrol ve gaz sektöründeki iş birliği verimli geçtmiştir” dedi.