İran heyeti Venezuela’daki seçimleri izlemek için Karakas'ta

Venezuela’daki bölgesel ve yerel seçimleri izlemek üzere bu ülkenin parlamentosunun davetine icabetle Karakas’a giden İran parlamentosu heyeti, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Komisyonu Başkanı Alexis Corodor Perez ile bir araya geldi.

Venezuela’daki bölgesel ve yerel seçimlerin önemine değinen İran heyeti, bu seçimlerin gidişatını olumlu değerlendirerek, bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

İran heyeti, iki ülke arasındaki işbirliği düzeyine atıfta bulunarak, ikili işbirliğini geliştirmek için mevcut kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladılar.

İran ve Venezuela’nın bölgelerinin istikrarını koruma ve geliştirmedeki rolüne dikkati çeken İran heyeti, ABD ve Batılı ülkelerin bu üki ülkenin bölgedeki nüfuzunu azaltmak için siyasi baskı yaptığını bildirdi.