Emir Abdullahiyan, Adil Abdülmehdi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak’ın eski Başbakanı Adil Abdülmehdi ile yaptığı görüşmede, İran ve Irak’ın iki kalıcı dost ve iki kardeş ülke olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve popüler ilişkilerin kapasitesi eskisinden daha fazla hayata geçirilebilir” dedi.

Görevi süresi boyunca Abdülmehdi’nin ve hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmeye yönelik eylemlerini öven Emir Abdullahiyan, İran’ın Irak’la ilişkileri geliştirme kararlığını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, “İran, Irak’ın barış ve istikrarını ve bölgesel ilişkilerdeki yapıcı rolünü her zaman memnuniyetle karşılayarak bu ülke halkının siyasi karar alma iradesine saygı duymaktadır” ifadesini kullandı.

Irak’ın eski Başbakanı Adil Abdülmehdi ise İran ve Irak arasındaki sayısız ortak noktalara değinerek, bunları iki ülkenin halkı ve hükümetinin yakınlığı için büyük bir değer olarak değerlendirdi.