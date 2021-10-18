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18 Eki 2021 16:03

Myanmar'da drabe karşıtı gösteri yapanlar serbest bırakılacak

Myanmar'da drabe karşıtı gösteri yapanlar serbest bırakılacak

Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing, sivil hükümetin devrilmesinden sonraki protestolarda tutuklanan 5 binden fazla kişinin serbest bırakılacağını açıkladı.

General Min Aung Hlaing, ekim ayı sonunda kutlanacak Thadingyut festivali dolayısıyla 5 bin 636 tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing'ın, örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyerek siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini açıklamıştı.

Myanmar’daki darbe sonrası gerçekleşen gösterilerde 8 binden fazla muhalif tutuklanmıştı. Myanmar askeri yönetimi, temmuz ayında darbe karşı gösterilere katılan 2 bin kişiyi serbest bırakmıştı.

Kaynak: Euronews

News Code 1897961
https://tr.mehrnews.com/news/1897961/

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