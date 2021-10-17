İran’dan "bölgede iç savaş" uyarısı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Bölgedeki gelişmelere dair Galibaf, “Batı Asya bölgesi bugünlerde kritik bir durumda. Bölge ülkelerini iç savaşlarla karıştırmak için planlar yapılıyor. Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlık, ekonomik işbirliğini ve bölgede kalıcı barışın tesisini engellemek Washington yönetimi ve ABD destekli grupların gündeminde yer alıyor. Kandahar'daki Fatımiye Camii'nde masum insanlara karşı yapılan feci katliam olayı, Afganistan'da iç savaş girişimi, Lübnan'daki silahlı çatışmalar, Irak'ta ihtilaf yaratma girişimi ve bölgedeki bazı liderlerin geçtiğimiz hafta yaptığı yalan dolu ifadeleri bu planları ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

İran’ın bölgede istikrar ve güvenliği korumak istediğini belirten Galibaf, “Bölge genelinde güvenliği baltalacak her türlü fitne eylemini kınıyoruz. Tüm ülkeler bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi ve ekonomik ilişkilerin artırılması için çalışmalıdır.” diye konuştu.