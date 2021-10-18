Rusya, NATO misyonundaki faaliyetlerini askıya alacak

NATO ile diplomatik kanallar üzerinden etkileşimin olmadığına dikkati çeken Lavrov, "Bu nedenle NATO'nun eylemlerine karşı, NATO'daki askeri temsilcisi dahil, daimi misyonumuzun faaliyetlerini askıya alıyoruz." dedi.

Lavrov, "NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonunun faaliyetlerini askıya alıyoruz. Misyon çalışanlarının akreditasyonu 1 Kasım'dan itibaren iptal ediliyor. Ayrıca, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki NATO'nun Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son veriliyor. NATO, acil durumlarda Rusya'nın Belçika'daki Büyükelçisine başvurabilecek." ifadelerini kullandı.

NATO-Rusya gerilimi

NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve geçen yıl muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle gerilmişti.

Kırım'ın ilhakından sonra NATO ile Rusya arasındaki bilgi paylaşımını içeren iş birliği askıya alınmıştı.

NATO, 2018'de eski Rus casusu Sergey Skripal'e yönelik zehirli suikast girişiminden sonra da 7 Rus görevlinin NATO'daki akreditasyonlarını iptal etmişti.

TRT