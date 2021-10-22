İran heyeti Özbekistan'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak

İran İslami Şura Meclisi'nden bir heyet, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözlemci olarak katılmak üzere Taşkent'e gitti.

İran heyeti, Taşkent ziyareti kapsamında İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın resmi davetini Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan M. İsmailov’a iletecek.

Özbekistan'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için pazar günü sandık başına gidecek.

35 milyonu aşkın nüfuslu Özbekistan'da 21 milyon 266 bin seçmen, ülke genelinde kurulan 10 bin 760 sandıkta yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak.

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarışıyor.