Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı

Ülkeyi 27 yıl boyunca yöneten ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Eylül 2016'da vefat etmesi üzerine aynı yıl aralık ayında düzenlenen erken seçimin ardından ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Özbekistan genelinde 10 bin 760 sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek.

İran İslami Şura Meclisi'nden bir heyetin Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözlemci olarak katılmak üzere Taşkent'e gittiği belirtildi.