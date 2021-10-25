Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklandı. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ezici farkla kazandığını açıkladı. Buna göre Mirziyoyev, dün düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 80.1'ini kazanarak ikinci kez beş yıllığına cumhurbaşkanı seçildi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, dün düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre 16 milyon 36 bin 914 seçmenin oy kullandığını, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 80,8'ine denk geldiğini ifade etmişti.

Kaynak: Gazeteduvar