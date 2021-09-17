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17 Eyl 2021 11:12

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı gerçekleşti

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı gerçekleşti

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi, Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi'nin de aralarında bulunduğu 12 üye ve gözlemci ülkenin liderlerinin katılımıyla Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da gerçekleşti

Tacikistan cumhurbaşkanının yanı sıra  Kazakistan, Belarus, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkmenistan liderlerinin hazır bulunduğu toplantıya Rusya, Çin, Hindistan ve Moğolistan cumhurbaşkanları da online olarak katıldı.

Toplantıda Şanghay İşbirliği Örgütünün son 20 yıldaki faaliyetlerinin ana sonuçları ve örgüt içindeki çok taraflı işbirliğinin durumu ele alınacak.

Bölgesel ve uluslararası işbirliği de dahil olmak üzere farklı konuların ele alınacağı toplantıda liderler ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü’nde koronavirüs salgınıyla mücadele için alına  ortak eylem hakkında görüş teatisinde bulunacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın resmi davetlisi olarak dün  Duşanba'ya gitmişti.

News Code 1897258
https://tr.mehrnews.com/news/1897258/

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