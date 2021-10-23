İran yetkiliden Erdoğan'a eleştiri

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Şemhani'nin yaptığı paylaşımda, "İslam alemine liderlik etmek iddiası olan bir devlet yöneticisinin, Siyonist Rejim'in boş ihtişamını büyütmesi güçlülük mü yoksa İslam'ın göstergesi midir?!

Etnik gruplardan onları demir yumrukla yöneten devletler korkar. Etnik grupların cenneti olan İran'ın korkusu yoktur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Tel Aviv-Bakü ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamada; "İsrail’in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan’ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran’daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez" demişti.