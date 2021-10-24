Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2 bin 825 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, son yapıcı diplomatik temaslara işaret ederek, Azerbaycan’nda gözaltına alınan iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını yanlış anlaşılmaları çözmek için gerekli zemini oluşturabilecek yapıcı bir adım olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca daha olumlu adımlar atılması ve İran kamyonlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerinden geçişinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Her iki ülkenin de olumlu ve ileriye dönük bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, İran ve Azerbaycan arasındaki ortak ekonomik komisyonun mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke tarafından yanlış anlaşılmaları gidermek için atılan olumlu adımları, iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını ve ilgili İran kurumlarının sınır geçişlerine ilişkin son kararlarını olumlu mesajlar olarak nitelendirdi.

Bayramov, iki ülke arasında ortak ekonomik projelerin tanımlanmasının olumlu etkileri olduğunu da ifade ederek, iki ülke arasında ortak ekonomi komisyonunun faaliyete geçmesi çağrısında bulundu.

İran: Nükleer müzakereler yakında başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) yeni Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerin gündeme getirildiği görüşmede, “P4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşma görüşmeleri yakında yeniden başlayacak.” dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, EİT’in önemli bir üyesi olan Afganistan'da yaşanan son terör eylemlerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

EİT Genel Sekreteri ise bu görüşmede, Emir Abdullahiyan'a 28 Kasım’da Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenecek EİT liderler zirvesi hakkında bilgi verdi.

İran yetkiliden Erdoğan'a eleştiri

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Şemhani'nin yaptığı paylaşımda, "İslam alemine liderlik etmek iddiası olan bir devlet yöneticisinin, Siyonist Rejim'in boş ihtişamını büyütmesi güçlülük mü yoksa İslam'ın göstergesi midir?!

Etnik gruplardan onları demir yumrukla yöneten devletler korkar. Etnik grupların cenneti olan İran'ın korkusu yoktur" ifadelerine yer verildi.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 81 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 52'ye vaka sayısı ise 5 milyon 851 bin 670'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 346'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 402 bin 865'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.