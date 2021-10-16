İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iddialarına tepki

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Komşuluğun ilke ve gerekliliklerini göz ardı etmenin yanı sıra yanlış ve yapıcı olmayan ifadelerde bulunmak, iyi niyet ve sağduyu göstergesi değildir.

Uluslararası toplumun uyuşturucu ile mücadelede kahraman olarak tanıdığı bir ülkeye yönelik suçlamanın, konuşmacının sözlerini itibarsızlaştırmaktan başka bir etkisi yok. İblislerin maliyetli tuzaklarından sakının.”

İran Dışişleri'nden İlham Aliyev'in iddiasına yanıt

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in İran karşıtı sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür suçlamaların sadece Siyonist Rejim'in çıkarları doğrultusunda olduğunu ifade ederek, bunun İran ve Azerbaycan Cumhuriyetinin kardeşçe ilişkilerini etkilemeye dayalı olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede İran’ın sürekli ve ilerici mücadelesi ve rolüne değinen Hatipzade, "Son 40 yılda binlerce şehit ve yaralının bu şom olayla mücadele uğruna vermek, İran İslam Cumhuriyetinin sürekli ve sorumlu çalışmalarının sadece bir yaprağıdır ve defalarca ilgili uluslararası kurumlar tarafından onaylanmıştır." dedi.

İranlı Sözcü ayrıca, iki millet arasındaki güçlü ilişkilerin altını çizerek, çeşitli temaslarda Bakü’den alınan olumlu ve özel mesajlara rağmen, Bakü tarafından temelsiz medyatik açıklamaların yapılma niyeti olduğunun anlaşıldığını ve elbette gerektiği zamanda karşılığının verileceğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, online düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkaniları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandığını iddia etmişti.