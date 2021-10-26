İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 96 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 519'a vaka sayısı ise 5 milyon 877 bin 456'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 184'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 443 bin 243'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.