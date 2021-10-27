İstanbul'da "Farsça Klasik Şiir Okumaları" adlı program düzenlenecek

İstanbul Medeniyet Üniversitesi klasik Fars şiirini tanıtmak amacıyla "Farsça Klasik Şiir Okumaları" isimli program düzenleyecek. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü başlayacak olan program her hafta düzenli olarak devam edecektir.

Katılım herkese açık olacağı bu programda Farsça metin takip edilerek tercüme ve şerh yapılacaktır.

Üniversitenin sitesinde programla ilgili yer alan bilgiler şu şekilde:

"Klasik Fars şiirinin tarihi seyri takip edilerek yapılacak olan bu programda ilk ahlaki-tasavvufi mesnevî şairi olarak kabul edilen Senâî-yi Gaznevî'nin Seyrü’l-ʿibâd ile’l-meʿâd adlı eseri Farsça aslında takip edilerek okunup tercüme edilecek, açıklamalar yapılacak ve üzerinde konuşulacaktır. Programın ilerleyen zamanlarında başta Attar’ın mesnevileri, Sa’dî ve Hafız'ın gazelleri olmak üzere Fars şiirinin diğer şairlerinin eserleri de okunacaktır".