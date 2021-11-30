  1. Kültür
30 Kas 2021 12:52

Mevlana vefatının 748. yılında İran'da anılıyor

Mevlana vefatının 748. yılında İran'da anılıyor

İran Kültür ve Turizm Araştırma Enstitüsü, İran Milli Müzesi'nde Fars edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlana için anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

İran Kültür ve Turizm Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, İran klasik edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlana'nın vefatının yıl dönümü dolayısıyla 20 Aralık tarihinde Tahran'daki İran Milli Müzesi'nde "Belh'ten Konya'ya" başlıklı anma töreni düzenlenecek. 

Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, bundan tam 812 yıl önce bugün Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde doğdu. 30 Eylül 1207’de doğan Mevlana, Belh’den göçettikten sonra 21 yaşına geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya’ya yerleşti. Hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etti.

News Code 1898871
https://tr.mehrnews.com/news/1898871/

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