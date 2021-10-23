İran'da tarihi bir yer altı şehri keşfedildi

İran'ın Yezd ayaletine bağlı Aberkuh kentinde 18 ay aralıksız kazı çalışmalarından sonra tarihi bir yer altı şehri keşfedildi.

Yezd Kültür ve Turizm Genel Müdürü Mustafa Fatemi, basına yaptığı açıklamada, Aberkuh'un tarihi dokusunun bulunduğu mahallede yürütülen kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fatemi, tarihi mahalledeki beş evin altında yapılan kazılarda yer altı şehrinin bulunduğunu ifade ederek, yer altı şehrinin yüksekliği bir metreden üç metreye kadar değişmekte olduğunu kaydetti.

Aberkuh kenti Yezd eyaletinin tarihi ve en çok turist ağırlayan kentlerinden birdir. Bu tarihi kent "Kümbet-i Ali" binasıyla meşhurdur.