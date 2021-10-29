Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Nükleer görüşmeler 4+1 ülkeleri ile yapılacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, bugün basına yaptığı açıklamada, "P4+1 ülkeleri ile görüşme yapacağız ve Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönebilmeleri için henüz uygun zemin hazırlanmamıştır." dedi.

Belçika temasları için Brüksel'de bulunan İranlı yetkili dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin Kasım ayı bitmeden önce başlayacağını belirterek, "Kesin tarih önümüzdeki hafta açıklanacak." demişti.

İran ile Türkmenistan, Afganistan'a elektrik sevkiyatı için anlaştı

Pars Today'e göre, İran Enerji Bakanı Ali Akber Mehrabiyan dün Türkmenistan Dışişleri Bakanı Serajeddin Mehreddin ile yaptığı görüşmeye işaretle, Türkmenistan'da iyi hidroelektrik santrali inşa ettiklerine temasla, bu santralde elektrik üretilmekte olduğunu ve yılda Tacikistan yönetimine elektrik ihracatının yapıldığını, ayrıca, bakanla Tacikistan üzerinden Afganistan'a elektrik ihracatını ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Mehrabiyan, teknik, mühendislik hizmetleri, hidroelektrik santrallerinin inşası hakkında İran ve Tacikistan arasında iyi işbirliğine temasla, enerji bakanlığının ortak komisyon başkanı olarak, iki ülkenin ekonomik faaliyetlerini takip ettiğini ifade ederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının iki ülke arasında ekonomik faaliyetlerin gelişmesine ilişkin vurgularına göre, bu münasebetlerin güçlenmesini temenni etti.

İran: Suriye topraklarının işgali son bulmalı

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, "Suriye topraklarının bazı kesimlerinin yabanci güçler tarafından işgal altına alınması son bulmalı" dedi.

Taht Revançi, "Tüm işgalci ve davetsiz yabancı güçler, koşulsuz şartsız ve zaman kaybetmeden bu ülkeyi terk etmelidir." ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim güçlerinin Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Taht Revançi, işgal rejiminin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını söyledi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 875'e vaka sayısı ise 5 milyon 899 bin 509'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 78'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 468 bin 620'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.