Erdoğan ve Biden Roma'da bir araya geldi

T24'de göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G-20 zirvesinin gerçekleştiği Roma’da bir araya geldi.

Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, G20 zirvesinin ikinci gününde (31 Ekim 2021) İtalya'nın başkenti Roma'da ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin"Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.



Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre; Biden, görüşmede Erdoğan'a krizlerden kaçınılması gerektiğini belirtecek. Görüşmede F-16 ve savunma konuları konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye saatiyle 21.00'de Roma'dan ayrılarak COP26 iklim zirvesi için İskoçya'nın Glasgow şehrine gitmesi bekleniyor.