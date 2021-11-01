SMO: Ankara'dan gelecek hücum emrini bekliyoruz

Türk basınında yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsa, Kobani ve Tel Temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini aşarken SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini, Millî Ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu ve Ankara'dan gelecek hücum emrini beklediklerini söyledi.

Geçen hafda Türkiye, SMO komutanlarını Ankara’ya çağırmıştı. Ankara’ya çağrılan SMO komutanlarına cephe-grup koordinasyonu ve yürütülecek operasyona dair taktik-strateji hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştı.