İran-Rusya arasındaki deniz ticareti gelişiyor

İmza töreninde konuşan Gilan Eyaleti Limanlar Genel Müdürü Hamid Rıza Abayi, İran ve Rusya limanları arasındaki kardeş kent uygulamasının karşılıklı ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

İran'ın Astrahan Başkonsolosu Mehdi Akuçiyan ise, “Kardeş şehir protokolünün imzalanmasıyla İran ve Rusya'nın bu iki stratejik limanı arasındaki ticaretin artmasına ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine tanık olacağız” dedi.

Akuçiyan, “Bu iki liman arasındaki ticaretin artmasıyla birlikte uluslararası kuzey-güney koridoru en kısa sürede faaliyete geçecek.” ifadesini kullandı.

Astrahan Bölgesi Sanayi, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanı da yaptığı konuşmada, İran ile Astrakhan arasındaki ticarette yüzde 15'lik bir artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıl Astrakhan ile İran limanları arasında 3 milyon 30 ton yük taşındı.” diye konuştu.

