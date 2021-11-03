İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 147 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 363 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 763'e vaka sayısı ise 5 milyon 954 bin 962'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 789'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 547 bin 349'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.