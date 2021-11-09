İran: ABD'den güvence istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, bazı ABD’li yetkililerin nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili son iddialarına ilişkin olarak, “ABD, nükleer anlaşma üyesi olmadığını ve anlaşmanın diğer üyelerinden bir talepte bulunamayacağını bilmelidir” dedi.

Hatipzade, “Mevcut ABD yönetiminden gördüğümüz eylemler onların ilan ettiği eylemlere aykırıdır. Washington’un nükleer anlaşmaya dönüş yolu açıktır. Onlar zalimce yaptırımları etkin bir şekilde kaldırmalı ve ABD’deki hiçbir hükümetin dünya ve uluslararası hukukla alay etmeyeceği ve bu davranışları tekrar etmeyeceği konusunda güvence vermelidir” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, görüşmelerin açıklanan tarihte başlayacağını ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni tarafından yönetileceğini duyurdu.

Üst düzey İranlı yetkili Afganistan için Yeni Delhi'ye gidecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Yeni Delhi’de düzenlenecek 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılacak.

Emir Abdullahiyan İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra Viyana görüşmelerini ele aldı.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının çoğunun nükleer anlaşmadan bu yana uygulanmadığını belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak ve finansal ilişkileri kolaylaştırmak için Londra’nın harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

İngiltere'nin İran'a olan eski borcuna atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, bu borcun ödenmesini İran halkının hakkı olarak nitelendirdi ve Londra'nın bu borcu ödemesi için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İran yapımı intihar İHA'sı "ARAŞ" başarıyla test edildi

İran Ordusu'nun başlattığı "Zülfikar-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat kapsamında yerli yapım "ARAŞ" tipi intihar İHA'sı başarıyla test edildi.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 439'a vaka sayısı ise 5 milyon 996 bin 155'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 669'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 615 bin 460'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.