İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 439'a vaka sayısı ise 5 milyon 996 bin 155'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 669'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 615 bin 460'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.